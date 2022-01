"A Salerno servono tre Usca e nuovi centri vaccinali": domani sit in di protesta davanti all'Asl

Si prevede un lunedì di protesta a Salerno. Domani, alle 10, dinanzi alla sede dell'Asl di via Nizza, si terrà previsto un presidio della cittadinanza per provare a risolvere alcuni dei problemi della sanità locale con lo slogan: “La salute è un diritto costituzione. Sanità Pubblica e di prossimità per garantire cure e salute”. Ad organizzarlo “Salerno in rete – Rete associazioni e comitati” ed è richiesta l’adesione di tutti i Consiglieri comunali, Gruppi civici, Associazioni e Cittadinanza comune.

Le criticità

I promotori del sit in spiegano: “L’andamento della pandemia e l’aumento dei contagi hanno fatto emergere tutta l’inadeguatezza dell’organizzazione sanitaria sul nostro territorio. Nonostante le denunce e le sollecitazioni di molti operatori e di parte delle istituzioni locali le disfunzioni sono sotto gli occhi di tutti e le misure necessarie tardano a venire. Ad oggi, per i 130 mila abitanti di Salerno c’è una sola Usca che, tra l’altro, non dispone ancora dei necessari strumenti per le diagnosi, nonostante sia trascorso un anno dall’avvio delle gare d’appalto. Le Usca ed i Medici di base in coordinamento tra loro dovrebbero seguire e gestire i vari pazienti con immediatezza anche dividendo il territorio cittadino in zone. I pazienti contagiati con pochi sintomi dovrebbero essere assistiti a domicilio, per evitare ricoveri impropri o aggravamenti tali da obbligare al ricovero. Già alcune attività diagnostiche ambulatoriali sono state bloccate e addirittura si riscontrano difficoltà nella gestione delle emergenze al pronto soccorso del Ruggi. Ora dobbiamo scongiurare il blocco totale delle attività mediche e chirurgiche ordinarie nei nostri ospedali”.

Le richiesta

Una serie di proposte sono indirizzate ai vertici dell’Asl. Viene richiesto che: le Usca diventino tre come previsto dalla normativa; la realizzazione di una quarta Usca scolastica; almeno una Usca sia allocata in una struttura facilmente raggiungibile: la caserma Angelucci di Pastena con la collaborazione dell’Esercito; l’attivazione di altri due centri vaccinali visto l’alto numero di richieste; le farmacie comunali effettuino i tamponi gratuiti o ad un prezzo calmierato; venga avviato da subito un programma di somministrazione a domicilio dei farmaci antivirali disponibili; un coordinamento tecnico tra Asl, AOU e Comune per individuare le criticità e proporre soluzioni immediate.