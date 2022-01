Vaccinazioni a Montecorvino Pugliano, nuove dosi per i bambini: ecco il calendario

Venerdì 21 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, alla frazione di Bivio Pratole, a Montecorvino Pugliano, il centro vaccinale di via Piemonte sarà aperto, per la somministrazione del vaccino Pfizer, esclusivamente per la fascia di età 5-11 anni.

Gli orari

Sarà possibile prenotare già oggi 19 gennaio, fino ad esaurimento delle fiale disponibili. Al genitore/tutore si ricorda di portare con sé la ricevuta di prenotazione e la tessera sanitaria del bambino/bambina. E' possibile prenotare al seguente link, attraverso il quale sarà indicato l'orario a cui attenesi per evitare file e assembramenti.

Ecco il link per prenotare: https://www.attivitasociali.it/montecorvinopugliano