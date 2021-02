Vaccini, arrivate 8190 dosi in Campania: distribuzioni anche a Polla e Vallo

Domani arriveranno le altre 33.930 dosi attese che saranno distribuite negli altri centri vaccinali. In totale tra oggi e domani la Campania avrà quindi 42.120 dosi Pfizer. Sono in arrivo, sempre questa settimana, anche 6300 dosi di vaccino Moderna

E' arrivata oggi in Campania la prima parte della spedizione settimanale attesa di vaccini Covid19. Lo si apprende dall'unita' di Crisi della Campania. Oggi sono stati consegnati i primi sette vassoi Pfizer per un totale di 8190 dosi che sono state distribuite dalla Regione all'Asl di Avellino, all'ospedale Moscati del capoluogo irpino, al San Pio di Benevento, all'Asl Napoli per Ischia e all'Asl di Salerno per i presidi di Polla e Vallo della Lucania.

La distribuzione

Domani arriveranno le altre 33.930 dosi attese che saranno distribuite negli altri centri vaccinali. In totale tra oggi e domani la Campania avrà quindi 42.120 dosi Pfizer. Sono in arrivo, sempre questa settimana, anche 6300 dosi di vaccino Moderna.