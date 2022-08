"Giù le mani dal Cernicchiara": secondo incontro a Salerno

Si terrà giovedì 1 settembre la seconda parte del dibattito organizzato dall’associazione Deep Democrazia e dedicato al vallone Cernicchiara.

L'incontro

L'appuntamento è presso il gran Caffè Moka alle ore 10,30. Durante l’incontro l'ingegnere Felice bottiglieri illustrerà, in prosecuzione a quanto esposto il 28 luglio scorso, ulteriori aspetti "non resi noti dalle amministrazioni coinvolte" ed una ipotesi progettuale in relazione al piano della mobilità.