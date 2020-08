Vigile aggredito ad Agropoli, la Csa: "La solidarietà non basta"

A ribadirlo, la Csa, dopo l'episodio di violenza consumato ad Agropoli, ai danni di un agente della Polizia Municipale. Il vigile è stato malmenato mentre svolgeva un’attività di vigilanza per il rispetto delle regole legate all’epidemia. Il malcapitato è stato refertato e dimesso la sera stessa, con il Comune che ha duramente condannato l’accaduto.

"Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al collega e all’intero corpo di polizia municipale di Agropoli. Ringraziamo anche il sindaco Adamo Coppola per aver stigmatizzato l’evento, ma ci aspettiamo provvedimenti concreti per salvaguardare gli operatori. In particolare, è necessario che ai vigili urbani sia fornito un equipaggiamento adatto a difendersi in situazioni a rischio.

Ogni collega dovrebbe essere dotato di sfollagente e spray urticante, in modo da poter svolgere il proprio lavoro, e in questo caso un servizio essenziale vista l’emergenza Covid, senza preoccuparsi della sua incolumità".