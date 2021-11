Viola l'obbligo di dimora: arrestato 26enne di Salerno

Un 26enne salernitano, domiciliato nella frazione Sordina, è stato arrestato dai carabinieri del Norm-Sezione Radiomobile di Salerno, a seguito di un aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di dimora, con la più grave misura degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno.Il provvedimento è scaturito dalla violazione all’obbligo di dimora, a cui il 26enne era sottoposto, per reati in materia di stupefacenti, accertata lo scorso 15 novembre dai militari dell’Arma e segnalata all’ Autorità Giudiziaria competente.

I precedenti

Il giovane era stato già tratto in arresto dai carabinieri della Tenenza di Pagani nel corso dell’operazione eseguita il 23 settembre scorso, a carico di 56 indagati, destinatari di altrettante misure cautelari personali emesse dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale D.D.A., per traffico di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, il 26enne è stato condotto presso la sua abitazione per rimanervi agli arresti domiciliari.