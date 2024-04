Installato il bancomat della Bcc Aquara a Postiglione, il sindaco: “Grande attenzione verso il territorio”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Il ritorno del servizio bancomat nel centro abitato di Postiglione è il segnale di una grande attenzione verso il territorio e le esigenze della nostra comunità da parte della Bcc di Aquara e del suo direttore Antonio Marino che ringrazio”. Annuncia così, l’imminente apertura del servizio bancomat della Banca di Credito Cooperativo di Aquara, in via Roma, a pochi metri dalla sede di Palazzo di città, il sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo. Lo sportello bancomat ritorna infatti nel centro alburnino dopo che da circa un anno, il comune di Postiglione era stato privato di un importante servizio pubblico a causa della decisione di trasferimento della filiale di un altro istituto di credito nelle grandi città, chiudendo sia lo sportello che il servizio bancomat. Un segnale di rinascita per il territorio postiglionese che conta la presenza di numerose aziende e di numerosi turisti che il weekend popolano la cittadina alburnina, oltre che dei residenti costretti a recarsi nei paesi limitrofi per poter effettuare finanche un prelievo di danaro di poche centinaia di euro.Ora invece, grazie all’azione sinergica dell’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Carmine Cennamo e al lavoro capillare di attenzione ai piccoli territori delle aree interne da parte della Bcc di Aquara, Postiglione tra qualche settimana potrà finalmente tornare a fruire del servizio bancomat.