Buoni spesa a Salerno: la guida sul ritiro delle tessere, stabiliti i nuovi termini per i "sospesi"

Pubblicata oggi, come annunciato dalla nostra redazione, la determina di approvazione delle graduatorie definitive relative ai buoni spesa Covid, con l'elenco degli ammessi finanziati, ammessi non finanziati, sospesi e non ammessi.

Il ritiro dei buoni

Il ritiro dei buoni spesa per gli ammessi finanziati e non finanziati è previsto presso i 5 Segretariati Sociali di zona, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12:30, a partire dal 16 maggio.

La riapertura dei termini

Inoltre, sarà data una ulteriore possibilità a coloro che sono ancora inseriti nell'elenco dei sospesi di integrare la documentazione fino al 10 giugno, recandosi presso gli Uffici della Direzione del Settore Politiche Sociali in via la Carnale 8, ogni martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 17.

Le graduatorie>>>Leggi qui