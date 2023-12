“Agropoli in tour”: bus navetta serale gratuito nel periodo natalizio

Ritorna “Agropoli in tour”, in versione invernale: dopo il notevole riscontro avuto nel periodo estivo, l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi ha deciso di riproporre il servizio navetta gratuito dal 25 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Saranno due le linee attive (gialla e blu), operative tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 21.00. Tra gli obiettivi che si pone tale attivazione ci sono la riduzione del numero di veicoli in circolazione in un periodo di maggiore affluenza e dotare la città di un servizio di collegamento dalle periferie al centro e viceversa al fine di agevolare la partecipazione alle diverse iniziative incluse nel cartellone degli eventi del "Natale delle meraviglie 2023". "Sulla scia del successo riscontrato con l'attivazione della scorsa estate – ha detto il sindaco Mutalipassi – abbiamo deciso di riattivare la navetta gratuita per il periodo clou delle festività natalizie. Questo al fine di agevolare gli spostamenti dalle periferie verso i luoghi di interesse, dove si svolgono gli eventi, certi che sarà di ausilio per residenti ed ospiti. Come già sperimentato nei mesi scorsi, si potrà conoscere in tempo reale dove si trova il mezzo del quale si vuole usufruire, in modo da evitare inutili attese".

Queste le linee previste e relativi percorsi:

Linea 1 (gialla): partenza da località Mattine (pressi Hotel Insonnia), con principali fermate previste sul lungomare, via Risorgimento, stazione FS, Cineteatro, Municipio, Piazza Moio, Madonna del Carmine (pressi Farmacia comunale). Prima corsa ore 17.00;

Linea 2 (blu): partenza dal Cineteatro e fermate previste in via Chili, Castello (centro storico), Municipio. Prima corsa ore 17.20.

Domenica 31 dicembre l'ultima corsa sarà effettuata alle ore 19.00 per entrambe le linee.

Il servizio verrà svolto a cura dell’azienda consortile Agropoli Cilento Servizi, che l'ha già fornito nel periodo estivo, così come per lo Scuolabus, operativo sia lo scorso anno scolastico che in quello in corso. Come già sperimentato durante l'estate 2023, entrambi i mezzi sono dotati di gps, con rilevamento posizione in tempo reale, grazie ad una applicazione dedicata, scaricabile all’indirizzo https://agropoli.kardup.it/navette (per dispositivi Android e iOS). Sulla stessa sarà possibile trovare anche info turistiche utili.