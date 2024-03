Tutti a piedi a Pasqua: sospese le linee di Busitalia, traghetti attivi per la Costiera "meteo permettendo"

Chi non dispone di mezzi propri, rischia di non potersi spostare nel giorno di Pasqua. Busitalia, infatti, sospende i servizi di collegamento per domenica 31 marzo, mentre a Pasquetta erogherà il servizio festivo che, in ogni caso, offre meno opportunità di viaggiare ai pendolari. Va ricordato, inoltre, che da giovedì 28 marzo e fino al 2 aprile l'Azienda sta garantendo il servizio di tipo “non scolastico”, con la sospensione delle corse per gli studenti. "Troviamo assurdo che, come ogni anno, a Pasqua non possiamo contare sui mezzi pubblici per spostarci - osserva un lettore - Paradossalmente, nei giorni festivi c'è maggiore necessità di viaggiare, per gite fuori porta o semplicemente per raggiungere i propri cari". "Salerno città turistica, senza servizi - sottolinea ironico un'altra lettrice - Anche chi viene a Salerno per il Ponte di Pasqua ha diritto di spostarsi sui bus, è davvero assurdo che invece non gli sia concesso. Per non parlare del giorno di Pasquetta, quando molti giovani non patentati magari sognano di trascorrere qualche ora di svago fuori città, ma sono vincolati agli orari delle corse ridotte".

I servizi di trasporto via mare

Intanto, sia la domenica di Pasqua che il lunedì di Pasquetta, condizioni meteo permettendo, resta attivo il servizio traghetti di Alicost e Travelmar, per concedere a cittadini e turisti di raggiungere da Salerno la Costiera, senza dover affrontare lunghe code e traffico. Tuttavia il fattore metereologico non è da sottovalutare: oggi, ad esempio, sono stati sospesi per condizioni meteo marine non favorevoli, i traghetti di Travelmar.