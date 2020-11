Covid e Crisi, alcuni artigiani salernitani: "Aperti sì, ma senza clienti e ristori"

Saracinesche alzate, ma pochi clienti. E' quanto lamentano numerosi artigiani salernitani. Tra questi, alcuni parrucchieri con una clientela per la maggior parte anziana si trovano a non poter accogliere nessuno, visto che la maggior parte delle potenziali interessate si è autoisolata in via precauzionale.

L'appello

Come è noto, nell'ultimo Dpcm, la categoria è esclusa dai ristori: alla restrizione del volume di affari, dunque, non corrisponde alcun supporto. "Avremmo preferito restare chiusi per un periodo, ma ricevere i ristori - ci scrivono alcuni artigiani salernitani - Oggi, invece, restiamo aperti sostanzialmente solo per pagare le tasse".