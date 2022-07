Battipaglia, Hub del freddo nell'ex interporto: firmata la convenzione

Questa mattina Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno, e Antonio Visconti, presidente dell’Asi di Salerno (il consorzio che si occupa dello sviluppo delle aree industriali), hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la redazione del masterplan per la realizzazione di un Hub del Freddo a Battipaglia. Il documento rappresenta l’indirizzo strategico per l’area ex interporto di Battipaglia destinandone i suoli all’Hub del freddo, individuando i soggetti interessati, le possibili fonti di finanziamento e le azioni necessarie alla sua attuazione.

Il piano

“Dal piano di fattibilità, che presentammo tre mesi fa a Battipaglia, ci accingiamo ora a definire nel concreto tutti gli aspetti di questo progetto che – ha spiegato Costantino - recepisce l’esigenza delle aziende agricole della Piana, diventata negli anni tra le aree a maggiore intensità di serre in Italia e leader nella produzione della quarta gamma”. Confagricoltura sarà capofila della rete di imprese che vorranno investire nell'area, mentre Asi programmerà nuovi interventi infrastrutturali a sostegno delle attività che si insedieranno nell'Hub.