Lavori tra Bracigliano e Castel San Giorgio: la soddisfazione del gruppo Radici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Proseguono, anche se a ritmo ridotto, i lavori per la viabilità verso la linea autostradale con conseguente miglioramento delle condizioni di funzionalità e sicurezza nei territori dei Comuni di Bracigliano, Siano e Castel S. Giorgio. Dopo la pausa estiva, la ditta appaltatrice sta realizzando il nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo il tratto interessato. A riferirlo i Consiglieri di opposizione del Gruppo “Radici” composto da Franco Angrisani, Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna Campanella. Un’opera della quale, la precedente amministrazione a guida Rescigno, ne rivendica la paternità per aver dato inizio sia alla fase di intercettazione dei fondi per finanziarla, sia alla fase progettuale che ne è seguita, scaturendo poi in questo inizio dei lavori avvenuto dopo la pausa estiva.

“Siamo assolutamente soddisfatti – dichiarano i Consiglieri del Gruppo “Radici” – per questo intervento di restyling urbanistico che si traduce soprattutto in maggiore sicurezza nei confronti di pedoni ed automobilisti, soprattutto grazie alla realizzazione del sistema di illuminazione pubblica, che renderà molto più agevole la circolazione del traffico lungo questo tratto di strada. La precedente amministrazione, guidata dall’ex Sindaco Rescigno, ha seguito tutte le fasi procedimentali di un’opera a lungo attesa, consentendo un lineare percorso realizzativo della stessa grazie all’attenta e scrupolosa analisi dei vari passaggi istituzionali che hanno permesso lo start dei lavori”. Il progetto, che vede inserito Bracigliano nella qualità di Comune capofila è stato ammesso al finanziamento per un importo di 3 milioni di euro. il Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile.

Un’opera strategica, che non solo consentirà di mettere in sicurezza le arterie stradali e ferroviarie, ma permetterà anche una funzionalità logistica che si traduce in termini di sviluppo economico per i Comuni beneficiari di questo intervento, che nello specifico riguarderà il rifacimento della pavimentazione in asfalto, la realizzazione di rotatorie, installazione della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale orizzontale e verticale su tutti i tratti interessati.L’ammissione all’erogazione di questi fondi è avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 34 del 01.04.2020 emesso dalla Regione Campania, con riferimento alla delibera del 1° dicembre 2016 n. 54, cui ha fatto seguito l’approvazione da parte del CIPE del “Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020”.