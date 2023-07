Torna "Afestopont": tre giorni di festa a Pontecagnano Faiano

Ritorna "Afestopont", tre giorni di festa a Pontecagnano Faiano in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo promossa dalla parrocchia Maria SS Immacolata, guidata da don Antonio Pisani, e dal comitato formato da commercianti, cittadini e associazioni.

Il programma

Ricco il programma degli eventi. Si parte venerdì 14 luglio con la musica itinerante di "Bandita Officina del ritmo". A seguire, alle 22.30, i "Super Sonici band e le stelle del sud" con la cover di Renato Zero in piazza Sabbato. Il 15 luglio toccherà al coro "Sui generis" aprire la serata presso la casa del ragazzo. A seguire lo spettacolo di cabaret delle Sex and The Sud ed il concerto dei Los Locos. Domenica 16 gran finale con lo spettacolo musicale dei Moon Flowers ed il dej set di Fargetta.