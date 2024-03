"Dentro x sempre tour", Gazzelle fa tappa al PalaSele di Eboli: la scaletta del concerto

Tappa al PalaSele di Eboli per Gazzelle. Il cantautore romano sarà nel salernitano il 16 marzo 2024 nell'ambito del suo tour "Dentro x sempre".

Il tour

"Dentro x sempre" partirà l’8 marzo da Padova e raggiungerà sette città italiane, tra cui Eboli, per riportare la dimensione live più vicina alle case dei suoi fan, suonando il nuovo album “Dentro” e le canzoni che in questi anni hanno accompagnato la vita di tantissime persone. Le prevendite saranno disponibili online su www.ticketone.it/ e nei punti vendita autorizzati. La tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni (089 4688156 - www.anni60produzioni.com) e Fast Forward Live.

La scaletta

Questa la scaletta del concerto:



1. fottuta canzone

2. però

3. vita paranoia

4. sbatti

5. qualcosa che non va

6. blu

7. nmrpm

8. non lo dire a nessuno

9. IDEM

10. scusa

11. settembre

12. coprimi le spalle

13. medley acustico: nero - ora che ti guardo bene - coltellata - scintille

14. meglio così

15. sopra

16. zucchero filato

17. smpp

18. flaviò

19. una canzone che non so

20. e pure...

21. la prima canzone d'amore

22. punk

23. tutta la vita

24. quella te

25. tutto qui

26. destri

27. non sei tu