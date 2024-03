La quindicesima edizione della Festa del Carciofo di Paestum I.G.P. ritorna a Gromola, frazione di Capaccio Paestum, dal 24 aprile all'1 maggio 2024. Questo evento celebra l'importante ortaggio della cucina campana, riconosciuto con l'Indicazione Geografica Protetta, attraverso una varietà di piatti tradizionali come carciofi in pastella e carciofi alla brace. La festa, arricchita da musica, intrattenimenti, e un'area verde per i bambini, è un'occasione per valorizzare il territorio e le sue specialità enogastronomiche. Gli stand offriranno un'ampia scelta culinaria, inclusi piatti locali e bevande, e saranno aperti anche a pranzo nei giorni 25, 28 aprile e 1 maggio. L'evento è organizzato dall'associazione culturale "Il tempio di Hera Argiva" con il sostegno del Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum I.G.P.