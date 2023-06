San Pietro a Cetara: la festa delle tradizioni con il gran finale dei fuochi pirotecnici

A Cetara è tempo della festa patronale di San Pietro, l'evento religioso più importante e sentito nel borgo della Costiera. Al termine della festa, come di consueto, ci sarà l'imperdibile spettacolo dei fuochi pirotecnici.

Il programma

Dopo l'anteprima di mercoledì 28 giugno, con la commemorazione dei caduti in mare, la novena, la santa messa e la processione eucaristica, la festa entrerà nel vivo nel giorno in cui si celebra il Santo, giovedì 29 giugno.

Questo il programma della giornata:

Ore 11.00 Santa messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Orazio Soricelli.

Ore 18. 30 Santa Messa serale.

Ore 20.00 Processione con il simulacro di San Pietro Apostolo per le vie di Cetara.

Ore 00.00 Spettacolo Pirotecnico a cura della premiata ditta Senatore Fireworks

Le Info utili

Per l'occasione è stato previsto un servizio di trasporto in traghetto da Salerno.

Andata: da Piazza della Concordia, dalle ore 18,30, ogni trenta minuti, fino alle 23.

Ritorno: da Cetara, molo di terra (Madonnina), dalle ore 00,30 e, a seguire, fino a smaltimento dei passeggeri.

Sul tratto di strada che va da località Fuenti, fino a Erchie (comune di Maiori), è stato disposto il divieto di sosta, con rimozione carro gru, per evitare il parcheggio incontrollato, quale principale causa del blocco della circolazione. Infine, a partire dalle 20 di giovedì 29, fino alle 2 di venerdì 30, per favorire il deflusso dei visitatori, è stato disposto il divieto di accesso sulla Statale 163, in direzione Amalfi, dal bivio di Raito, nel Comune di Vietri sul Mare, fino a Cetara, al Corso Umberto I. Allo stesso modo, dalle 22 del 29 giugno, fino alle 2 del 30 giugno, ci sarà il divieto di transito per tutti i veicoli sulla S. S. Amalfitana, in direzione Maiori-Cetara. In considerazione dello scarsa capacità dei parcheggi sul territorio comunale, chi proviene da Salerno, in auto o moto, potrà sostare a Cetara, fino ad esaurimento posti. A chi proviene da Amalfi, invece, si consiglia di utilizzare i parcheggi privati in località Erchie, e fruire della navetta per raggiungere il paese.