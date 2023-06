A Battipaglia torna la Festa di Santa Maria della Speranza: il programma delle tre serate

Indirizzo non disponibile

Battipaglia

A Battipaglia torna la Festa di Santa Maria della Speranza. L'appuntamento è per sabato 1, domenica 2 e lunedì 3 luglio. Le celebrazioni religiose vivranno il loro culmine domenica 2 con la solenne processione, a partire dalle ore 20.

Il programma

I festeggiamenti civili si svolgeranno fra piazza Amendola e piazza Petrone. Sabato 1 sul palco, direttamente da Made in Sud, Nello Iorio (ore 21). A seguire, alle ore 22, la cantautrice Piera Lombardi. Domenica, alle 22.30, in piazza Petrone lo storico concerto bandistico. A chiudere, lunedì 2 alle ore 22 in piazza Amendola, Gigi Finizio.