Antichi mestieri e usanze gastronomiche al centro della "Festa della montagna" di Acerno. Una festa che riporta ai giorni nostri tutte le tradizioni che hanno contraddistinto la quotidianità montanara dei nonni. L'evento si propone non solo di rispolverare il passato, ma anche di mostrare come nel tempo le stesse attività si sono evolute. L'appuntamento è per il 9 ed il 10 settembre ad Acerno.

Il programma delle escursioni