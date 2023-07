Amalfi Coast Music & Arts Festival: il concerto finale dei pianisti Chi Wu e Kyu-Yeon Kim

Ai pianisti Chi Wu e Kyu-Yeon Kim è affidata la chiusura della 26esima applaudita edizione dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival, venerdì 28 luglio, nella chiesa San Domenico (ore 21, ingresso libero) a Maiori. Per il recital finale del cartellone musicale, quest’anno interamente dedicato al pianoforte, i due artisti eseguiranno opere di Brahms e Liszt. Concertista, ma anche docente della Seoul National University, Kyu-Yeon Kim ha vinto importanti concorsi internazionali, si è esibita su prestigiosi palcoscenici (Carnegie Hall, Lincoln Center, Kennedy Center, Sala del Conservatorio di Mosca, tra gli altri) da solista o con orchestre come la Philadelphia Orchestra e la Seoul Philharmonic. Chi Wu, riconosciuto come uno dei più talentuosi pianisti cinesi, nonché rinomato professore, anche lui molto premiato, ha suonato in tutto il mondo e con ensemble come l’olandese Radio Symphony Orchestra e la Chinese National Orchestra. In qualità di insegnanti delle masterclass che hanno attirato, in costiera, studenti da tutti i continenti, i due musicisti hanno fatto parte della “faculty” del festival, insieme ad altri illustri pianisti come, solo per citarne alcuni, Boris Berman, Jerome Lowenthal, Ursula Oppens, Hong Xu, acclamati nei concerti tenuti anche a Salerno e Napoli. Tutti i musicisti, insieme ai partecipanti ai laboratori di pittura e di scrittura creativa, tenuti rispettivamente dagli americani David Daniels e Mary Hall Surface, hanno formato la creativa community internazionale che per un mese è stata protagonista di questo festival straordinario diretto da Sasha Katsnelson e Leslie Hyde, tra concerti, attività culturali e didattiche.