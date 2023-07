Pianoforte protagonista all'Amalfi Coast Music & Arts Festival: tanti gli eventi in cartellone

Pianisti di fama internazionale, in carica presso le maggiori università mondiali, dagli Stati Uniti all’Estremo Oriente, insieme a giovani musicisti in arrivo anche da Australia e Nuova Zelanda per le loro masterclass, sono i protagonisti del 26esimo cartellone dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival. Con i partecipanti ai laboratori di pittura e di scrittura creativa, tenuti rispettivamente da David Daniels e Mary Hall Surface (professori di Washington), oltre a innumerevoli ospiti, formano la grande community che annualmente riunisce questo festival unico, che ormai non ha confini, in senso geografico e artistico.

Il programma

Una spettacolare serata di gala, che impegnerà rinomati performers in esecuzioni pianistiche a quattro, otto e dodici mani, aprirà il sipario sulla nuova edizione, venerdì 7 luglio (ore 21) negli incantevoli giardini di Palazzo Mezzacapo, a Maiori, città base della manifestazione organizzata dal Center of Musical Studies di Washington con la direzione di Sasha Katsnelson e di Leslie Hyde. Di scena James Giles (Northwestern University di Chicago), Sevgi Giles, Jerry Wong (Melbourne Conservatorium), Ian Jones (Royal College of Music di Londra), Enrico Elisi (Texas Christian University), Bernadene Blaha e Kevin Fitz-Gerald (Usc Thornton School of Music di Los Angeles), Wei-Lung Li (Tainan National University of the Arts di Taiwan), Yetong Tang e Shichao Zhang (Northwestern University), in un ampio repertorio di brani, tra gli altri, di Offenbach, Bizet, Wagner, Brahms.

L’evento inaugurale è ad ingresso libero come tutti gli appuntamenti in calendario fino al 28 luglio in luoghi d’interesse a Maiori, Minori, Napoli e Salerno, secondo la formula di successo dell’Acm&a festival che coniuga l’alta formazione in diversi campi artistici e l’offerta concertistica con il turismo culturale.

Il tour musicale proseguirà a Napoli, nello storico Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dove in “The art of piano” si esibiranno, sabato 8 (ore 20), Enrico Elisi e Jerry Wong, e il 22 luglio due colonne del festival, i leggendari e pluripremiati pianisti newyorkesi Jerome Lowenthal e Ursula Oppens. Tra i numerosi appuntamenti a Maiori (Palazzo Mezzacapo, chiesa di San Domenico, chiesa di San Francesco) alcuni sono riservati ai giovani talenti delle masterclass, sotto i riflettori per le “Young artists concert series” programmate anche a Minori (10 e 23 luglio, ore 21, piazzetta Maggiore Garofalo).

Dopo anni il festival torna a Salerno, nella meravigliosa chiesa barocca di San Giorgio, presentando l’11 luglio (ore 19.30) un recital dell’acclamato Boris Berman, capo del dipartimento di pianoforte della Yale University School of Music, e il 20 un concerto di altri illustri maestri.