Violenza di genere: aperitivo solidale a sostegno di differenza donna

Un evento di beneficenza con aperitivo solidale per sostenere il Centro Antiviolenza Leucosia e celebrare il primo anno di vita della sede salernitana. Esattamente a 365 giorni di distanza dall'apertura, 29 gennaio 2021, infatti, presso la Lega Navale di Salerno (piazza della Concordia, dalle ore 10.30 alle 13.30), si terrà un momento di riflessione e condivisione per non abbassare mai la guardia sulla violenza di genere.

Solidarietà

Una parte del ricavato sarà devoluta all’Associazione Differenza Donna Ong, che ha aperto la sede sita del Centro Antiviolenza via Patella nella quale prende vita il progetto “Dammi la mano - percorsi di resilienza per bambini e bambine vittime di violenza ed orfani di femminicidio”. Ad arricchire l’appuntamento, anche l’esposizione di una mostra dell’illustratrice e vignettista femminista Anarkikka (al secolo Stefania Spanò), oltre a un laboratorio gratuito per bambini di lettura animata liberamente ispirata al Libro “Trotula e il giardino incantato”, a cura di Flavia D’Aiello, burattinaia e cantastorie. Previsto anche un dj set cura di Antonellina Selecta oltre a un mercatino solidale a cura di creative e artigiane del territorio. Sarà un modo per ripercorrere le tante azione poste in essere nel primo anno di vita sul territorio salernitano dal Centro Antiviolenza, che offre servizi gratuiti forniti da operatrici qualificate, garantendo la privacy e l’anonimato delle donne che vi si rivolgono, a partire dall’accoglienza (ascolto telefonico, colloqui su appuntamento, valutazione del rischio, sostegno ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza, accoglienza specializzata per minori vittime di violenza diretta e assistita e orfani di femminicidio), passando per la consulenza legale, senza dimenticare il fondamentale lavoro di rete con istituzioni, servizi socio-sanitari, forze dell’ordine, tribunali, procure e privato sociale. Per accedere all’evento sarà necessario esibire il Green-pass