Arena del Mare, sei giovani cabarettisti si sfidano per conquistare lo "Charlot Giovani"

L'Arena del Mare di Salerno si prepara ad ospitare, domani 28 luglio, alle ore 21.30, la penultima serata della XXXV edizione del Premio Charlot. Penultima serata dedicata ai giovani comici emergenti, con la gara dello Charlot Giovani. Sei i cabarettisti che si sfideranno a suon di battute per cercare di conquistarsi l'ambito premio. Riconoscimento che come sempre, come da regolamento, sarà assegnato dal pubblico presente in sala, che dopo aver ritirato all'ingresso in sala, la scheda voto, potrà decidere a chi assegnare la sua preferenza. Chi otterrà più voti dal pubblico vincerà lo Charlot Giovani; il premio della critica invece sarà assegnato da una giuria di esperti presieduta dal patron del Premio Claudio Tortora.

I nomi

A sfidarsi in questa XXXV edizione del Premio Charlot saranno Davide DDL, ovvero Davide Di Lorenzo (Napoli), Serena Tumbarello (Marsala), Raffaele Nolli (Napoli), Loris Fabiani in arte Lunanzio (Milano), Veronica Maria Genovese in arte Madame Vraimage (Roma), e Rosa Di Sciuva (Marigliano (NA)). Ospiti della serata saranno l'attore, regista e sceneggiatore Sergio Rubini, l'attore Francesco Montanari e il comico Vincenzo Comunale.