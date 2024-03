"Assoli": al Teatro Mascheranova la rassegna di monologhi

Al Teatro Mascheranova il mese di Marzo è dedicato agli Assoli, una mini-rassegna di monologhi che ormai da qualche anno arricchisce il cartellone del teatro di Pontecagnano. Si sussegueranno, il 10 il 17 e il 24 Marzo, tre ottime prove d’attore e di drammaturgia che prendono spunto da fatti di cronaca o dal mito, utilizzando i mezzi del teatro civile e di narrazione senza dimenticare la dimensione poetica propria del teatro. Il primo assolo in calendario è “Eroicamente scivolato” prodotto dall’Associazione Artifragili, di e con Filippo Capparella con la regia di Omar Giorgio Makhloufi.

Assoli

Lo spunto di partenza è un episodio dell’Odissea, quando Ulisse dopo la sosta dalla maga Circe chiama i compagni per tornare ad Itaca. Il protagonista è lo sfortunato Elpenore. Un assolo di un antieroe che diventa occasione per la rivincita degli ultimi, degli “outsiders”; un’opportunità per evidenziare i disvalori alla base della nostra cultura. Lo spettacolo è vincitore del premio“Laura Casadonte 2020”, selezionato dal festival “Dominio Pubblico 2021” e “Kilowatt Festival 2021”. Il 17 Marzo andrà in scena “Questa è casa mia”monologo scritto diretto e interpretato da Alessandro Blasioli che con ironia, intelligenza e amarezza racconta il contesto del post-terremoto aquilano del 2009( premiato tra gli altri al Festival di Resistenza, ad Italia dei Visionari e al Premio Nazionale Calandra). Il 24 Marzo chiuderà la mini-rassegna “Mi manca Van Gogh” di e con Francesca Astrei, una visita guidata in un museo diventa un flusso di coscienza, un filo rosso lega Van Gogh e il legame della protagonista con un’amica d’infanzia (lo spettacolo è vincitore del FringeMi 2023).



Primo appuntamento, quindi, al Teatro Mascheranova -in via Isonzo 6-10 Pontecagnano (SA)- Domenica 10 Marzo alle ore 19. Per info e prenotazioni contattare le pagine social del teatro oppure il numero 331 2288792.