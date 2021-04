Verso l'assemblea 2021: talk online di Banca Campania Centro

Venerdì 23 aprile, dalle ore 18, sui social di Banca Campania Centro, ci sarà il giornalista Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, a commentare e a moderare il talk online “Protagonisti della Cooperazione” organizzato dalla Banca Campania Centro in vista della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci. Al talk saranno presenti il presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo e il direttore generale, Fausto Salvati che presenteranno lo stato di salute e le idee di sviluppo della Banca che guidano a nome degli oltre 8000 soci di cui è composta la compagine sociale. L’appuntamento rappresenterà l’occasione per fare una riflessione sullo scenario economico-finanziario attuale alla luce dell’emergenza sanitaria ed economica, e sul ruolo del credito cooperativo al fianco di imprese e cittadini.

I dettagli

Ospiti dell’incontro: Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo Bancario Iccrea, Antonio Ferraioli, Presidente di Confindustria Salerno, Amedeo Manzo, Presidente Federazione Campana delle BCC, Alessandro Azzi, Presidente Federazione Lombarda delle BCC. “Un momento importante di confronto, ma anche di informazione in vista della celebrazione della nostra 107^ Assemblea Ordinaria dei Soci - ha dichiarato il presidente Catarozzo presentando l’evento - L’obbligo di vivere anche quest’anno l’assemblea senza la presenza dei Soci e con la modalità del Rappresentante Designato ci ha indotto a intraprendere in queste settimane una sorta di percorso informativo destinato primariamente ai Soci per renderli il più possibile protagonisti, come recita anche il tema di questa Assemblea: Protagonisti della Cooperazione. L’occasione è però preziosa per tutto il territorio di cui la nostra Banca è espressione, non solo per far conoscere meglio i suoi valori e le sue azioni, ma anche per ribadire il suo ruolo sia nello sviluppo locale e sia nel gruppo bancario Iccrea di cui è parte attiva insieme con altre 130 Bcc. Anche per questo siamo onorati di avere con noi ospiti tanto illustri e soprattutto attenti conoscitori e osservatori del mondo sociale ed economico italiano”.