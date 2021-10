Benito Gonzalez fa tappa al Pub Il Moro: unica tappa in Campania

A Cava de’ Tirreni nelle sale del Pub Il Moro per l’unica data regionale del suo tour venerdì 29 ottobre è in programma a partire dalle ore 22 il concerto del trio capitanato da Benito Gonzales, il pianista venezuelano che ha condiviso il palco nella sua carriera con grandi nomi della scena jazz americana del calibro di Kenny Garrett (con cui è stato nominato al Grammy Awards per l'album "Seeds From the Underground"), Roy Hargrove e Antonio Sanchez.

I dettagli

Il pianista Benito Gonzalez suonerà in formazione due musicisti doc: Ameen Saleem al contrabbasso e Greg Hutchinson alla batteria. Presenterà nella sala del locale del Borgo Scacciaventi il suo ultimo ed e acclamato lavoro discografico “Sing to the world”, una gioiosa corsa jazz suonato da un nucleo di star che annovera il bassista Christian McBride, il trombettista Nicholas Payton, i batteristi Sasha Mashin e Jeff “Tain” Watts. Benito Gonzalez, nato in una famiglia di musicisti venezuelani folk e jazz, affonda le sue radici nel passato e nella tradizione dei paesi del Centro America ed oggi è considerato una stella nascente del panorama d'oltre oceano. Ha seguito le orme dei suoi antenati, fondendo ritmi da tutto il mondo con un jazz molto lineare ed è apprezzato per il suo tocco, sia che suoni ballate o pezzi swing. E’ stato riconosciuto come pianista e compositore già dal suo album di debutto “Starting Point”, arrivato primo al Great American Jazz Piano Competition. Il concerto, venerdì 29 ottobre, con inizio alle ore 22.00, si terrà nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19 con prenotazione obbligatoria per gli spettatori. Nella sala concerti e nelle sale interne, si accede solo ed esclusivamente su Prenotazione con Green Pass o con un Test molecolare o rapido con risultato negativo. Sala concerti completamente rinnovata #CovidFree con posti a sedere preassegnati e distanziati. Per info e prenotazioni concerti tel. 089 4456352 | 340 3939561