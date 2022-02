Carnevale in piazza, bambini in festa: è tutto pronto ad Eboli

Carnevale in piazza e bambini in festa: è tutto pronto ad Eboli. Ne dà notizia l'amministrazione comunale. "I bimbi restano tali per poco e hanno diritto alla spensieratezza. Anche in tempo di pandemia", scrivono gli organizzatori sulla pagina Facebook dell'Ente.

Info utili

Qualche piccolo momento di intrattenimento tutto per loro, in occasione del Carnevale, domenica mattina in Piazza della Repubblica. Dalle 9,30 alle 12,30 animazione a cura dell’Asd Puzzle, della cooperativa Fili d’Erba e di Autismo e Aba Ets. Naturalmente nel pieno rispetto della normativa anticovid.