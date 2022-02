Su la maschera: passeggiata in costume a Campagna

"Su la maschera": è questo il titolo del doppio, colorato evento organizzato per Carnevale a Campagna. Grandi e piccini potranno passeggiare in relax divertendosi con sfilate in costume.

Le info utili

Appuntamenti domenica 27 febbraio, dalle ore 9 alle 12, in via Felice Ruggiero, in località Quadrivio. Si replica martedì 1 marzo, dalle ore 15 alle 18 con passeggiata in maschera in Corso Umberto, nel centro storico