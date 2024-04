A Casal Velino torna “Areneide” il Festival delle Sculture di Sabbia: ufficializzate le date

Una nuova ondata di arte e meraviglia sta per tornare a Marina di Casal Velino con “Areneide” il Festival delle Sculture di Sabbia. L’evento, promosso dalla Pro Loco Marina di Casal Velino, è alla sua seconda edizione e si pone come il festival cilentano di riferimento per l’arte delle sculture di sabbia. Si tratta, infatti, di un evento primo nel suo genere, non solo nel Cilento ma in tutta la regione Campania. Il Festival si terrà dal 4 al 7 luglio, e quest’anno agli scultori spagnoli Sergi Ramirez e Montserrat Cuesta di Arenas Posibles si aggiungeranno altri due artisti di fama internazionale, il francese Benoit Dutherage e l’ucraino Viacheslav Iemelianenko. Saranno quindi due le maestose sculture che verranno realizzate sulla spiaggia adiacente il Lungomare Speranza e che potranno essere visitate da turisti e residenti per tutta l’estate.

Il programma

Areneide però, è molto più di un semplice festival artistico: è un tributo alla bellezza della natura e alla creatività, un’occasione per condividere e promuovere il territorio, socializzando. Un weekend di divertimento per bambini, ragazzi e adulti, con dj set e artisti di strada nel corso delle sere di festa, ma anche workshop, laboratori e attività artistiche, dove sarà possibile scoprire e imparare i segreti della “Sand Art”. “Siamo molto felici di ritornare con la seconda edizione di Areneide. Quest’anno raddoppiamo le sculture e gli artisti che verranno a trovarci a Casal Velino. Nei prossimi mesi renderemo noto anche il programma completo. Non vediamo l’ora di ritrovarci tutti e di condividere insieme una nuova bella avventura”, dice il Presidente Marco Penza.