Il raduno dei golosi a Pagani: è tutto pronto per la sagra dello gnocco alla fontana

Trionfo del gusto, raduno dei golosi: è tutto pronto a Pagani per la sagra dello gnocco alla fontana, che si si svolgerà il 4 e il 5 giugno in via Fontana. E' organizzata dalla Parrocchia Gesù Risorto e segna il ritorno all'agognata e ritrovata normalità, dopo mesi di tensione, rinunce, eventi rinviati a causa del Covid. Sarà possibile degustare le pietanze delle tradizione, a cominciare dallo gnocco, acquistando agli stand.

Il programma musicale

Si comincia sabato 4 giugno, alle ore 21, con Franco Calone live "Nero a metà", tribute band Pino Daniele. Domenica 5 giugno, invece, spazio all'esibizione del Duo "Aron & Exso". A seguire, Gerardo Amarante Spaccapaese.