Biglietto di sola andata nella “Terra di nessuno”: 240bpm & Flavour in Concerto a Salerno

Salerno si prepara ad accogliere un evento musicale unico: il concerto di 240bpm & Flavour, due artisti che esplorano nuovi territori della musica pop-rock, elettronica e sperimentale. In tale occasione, infatti, sarà presentato in anteprima sabato 23 marzo, presso l’associazione culturale Amadeus di Salerno, il nuovo doppio album di 240bpm, alias Vincenzo Lardo, dal titolo “Old Shots & New Shots”. Il primo volume, “Old Shots”, offre nuova vita a brani inediti, mentre “New Shots” introduce canzoni più recenti che certamente sapranno toccare l’anima degli ascoltatori. Il concerto inizierà alle 20:00 e vedrà la partecipazione, oltre che di 240bpm, anche di Flavour, alias Nicola Cruciani quale special guest; l’evento promette di essere un’esperienza immersiva, grazie all’aggiunta di video che accompagneranno le performance dal vivo di Lardo e Cruciani. L’ingresso sarà gratuito, rendendo aperta a tutti una serata di introspezione musicale. Una ricca opportunità culturale, dunque, per poter viaggiare in musica attraverso la “terra di nessuno” e scoprire nuovi orizzonti sonori con 240bpm & Flavour.

240bpm

240bpm, nome d’arte di Vincenzo Lardo, è un musicista polistrumentista, cantante, compositore, arrangiatore e produttore salernitano. Docente di filosofia e storia, e in ambito musicale cantante, chitarrista e bassista in molte band campane, dopo aver prodotto altri artisti indipendenti ha iniziato a lavorare alle proprie composizioni pubblicando nel 2014 il suo primo lavoro solista, "Welcome", ispirato alle atmosfere sonore dei Pink Floyd. Nicola Cruciani, in arte Flavour, dal nome della band nata nel 1997, dal 2008 diventa progetto virtuale di musica sperimentale che si avvale di collaborazioni via internet con altri artisti; entra in contatto con Vincenzo Lardo e assieme decidono di iniziare un progetto di collaborazione artistica a distanza come 240bpm & Flavour che dà vita a due album: In No Man’s Land (2017) e You Were All Here (2021). Il primo lavoro è un concept-album che ha come tema la “terra di nessuno”, quel “mondo di mezzo” che ci separa e ci tiene lontani da ciò che abbiamo di più caro: il non-luogo dell'identità che ricerchiamo, lo spazio che ci allontana da noi stessi e dalla nostra umanità, quello spazio che abbiamo da superare per raggiungere unità e pace interiore e collettiva. Attraversare questa “terra” significa compiere un viaggio alla scoperta di sé, alla ricerca di ciò che siamo e del senso del nostro essere al mondo, partendo dai nostri elementi costitutivi, riconosciuti dalla tradizione filosofica e da quella alchemica come acqua, aria, terra e fuoco. A questo lavoro nel 2018 ha fatto seguito la realizzazione di un musical danzato, suonato, cantato ed eseguito dal vivo da un collettivo di studenti del Liceo Severi. Il successivo lavoro, You Were All Here, è un album tematico focalizzato sul lavoro di introspezione e di ricerca interiore.