Si fa Jazz nell’Hangar Museum. Al via la rassegna musicale "Aprile in Musica" che si svolgerà nello spazio di Albanella dall’11 al 24 aprile con quattro appuntamenti, nell'ambito di "Erràtica, coabitazioni all’Hangar di Albanella", progetto sostenuto da Creative Living Lab - ed. 5, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. "Aprile in Jazz" ad Albanella, per Erratica, la cui direzione artistica ha deciso di dedicare questo mese alla musica. Inizia l’11 aprile, negli spazi dell’Hangar Museum con una jam session, in cui i linguaggi degli ospiti si incontreranno con i musicisti residenti, proponendo contrabbasso e basso, batteria, piano e vibrafono per sviluppare i processi improvvisativi. L’Hangar Museum, è stato realizzato dall’amministrazione comunale come spazio espositivo e multimediale. Dal 2023 l’Associazione Culturale Rareca attraverso il progetto “Erratica”, ha trovato qui una casa per le proprie attività. L’edificio, memore di costruzioni industriali, caratterizzato da setti portanti in cemento armato a vista, in dialogo vivace e dinamico con le piantagioni di ulivo circostanti, terminato nel 2018, viene successivamente abbandonato. L’Associazione Rareca, che oltre a restituire dignità architettonica all’intera struttura, la riporta alla funzione sociale e formativa per cui era stata creata. Durante tutto il mese di aprile questo luogo diventa cassa di risonanza di una scena musicale dinamica e vivace che attraversa il territorio cilentano. L’iniziativa vuole dare spazio di creazione e fruizione istantanea, dal vivo, a partire dalla musica, ma non solo. I Processi Improvvisativi diventano momenti di condivisione, un contenitore per sperimentazioni e coabitazioni sonore. La pratica dell’improvvisazione nel jazz e nella musica d’insieme, crea margini su cui coesistere.

Il programma

Il programma proseguirà giovedì 13 aprile con un omaggio alla figura compositiva e lessicale di un noto artista, tra i protagonisti della stagione più esaltante del jazz. In più di cinquant'anni di carriera, quest'artista ha lasciato un'impronta indelebile grazie a un'attività prolifica e variegata.

Il terzo appuntamento, il 18 aprile, vedrà come protagonisti Ivano Leva al piano, Daniele Brenca al contrabbasso e basso e un noto batterista, in una serata che promette di unire talento e passione in una perfetta armonia musicale.

Il ciclo di eventi si concluderà il 24 aprile con l'esibizione di un trio composto da Domenico Basile alla chitarra, Daniele Brenca al contrabbasso e basso, e un apprezzato batterista. Questa serata rappresenterà l'apice di "Aprile in Musica", concludendo la rassegna in bellezza.

Tutti gli appuntamenti avranno luogo alle ore 20, trasformando lo spazio dell'Hangar Museum in un crocevia di creatività e espressione musicale, dove musicisti e pubblico possono incontrarsi e condividere l'amore per la musica. Questa iniziativa non solo arricchisce il panorama culturale di Albanella ma apre anche nuove vie di dialogo e sperimentazione artistica, rendendo la musica un potente veicolo di coesione sociale e di valorizzazione del territorio.