Teatro Verdi: quattro concerti da non perdere nell'atrio del Duomo

Quattro appuntamenti da non perdere con la programmazione lirico-sinfonica del Teatro Verdi di Salerno. Dopo il primo appuntamento post-covid del 12 luglio all'Arena del Mare, questi quattro concerti saranno ospitati presso l'incatevole scenario del quadriportico del Duomo di Salerno. Appuntamenti di grandissima qualità, da sabato 22 a martedì 31 agosto, con le più belle arie liriche, il magico violino di Vadin Repin ed il sublime violoncello di Kian Soltani, la musica di Mozart ed Haydin, i classici della canzone napoletana, l’Orchestra Filarmonica diretta da Daniel Oren ed il Coro di Tiziana Carlini.

Prosegue la programmazione del Massimo Cittadino sotto le stelle dopo il trionfale concerto inaugurale dello scorso 12 luglio presso l’Arena del Mare di Salerno. Il magnifico quadriportico arabo-normanno diventa per quattro serate memorabili il teatro degli spettacoli che non è stato possibile svolgere nei mesi primaverili a causa della pandemia. Il Comune di Salerno, la Direzione Artistica del Teatro Municipale Giuseppe Verdi e l’Archidiocesi di Salerno Campagna Acerno hanno realizzato una collaborazione sinergica di grande valenza culturale.

"Ci muove la passione – dichiara il direttore artistico Daniel Oren – ancora di più in momenti complessi come quelli che stiamo vivendo. L’arte e la bellezza sono chiamati a dare un contributo decisivo per restituire fiducia e speranza all’umanità".

"Abbiamo approntato – ricorda il segretario artistico Antonio Marzullo – un programma vario ed interessante per questi appuntamenti estivi che di certo incontreranno il favore del nostro pubblico abituale e dei visitatori presenti in città"

“Il sostegno del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alla Lirica ed allo Spettacolo – conclude il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – ci permette di allestire anche in questo momento di emergenza un cartellone di livello internazionale per il nostro Teatro Verdi. Questi spettacoli arricchiscono l’offerta culturale di una città sicura ed accogliente. Allo stesso tempo, assicuriamo ad artisti ed addetti ai lavori un importante sostegno economico dopo mesi di enormi difficoltà a causa dello stop agli spettacoli. Ringrazio l’Arcivescovo Andrea Bellandi ed il Parroco mons. Michele Pecoraro per la preziosa ospitalità in uno dei luoghi simbolo della nostra comunità”.

I biglietti per gli spettacoli (Posto Unico euro 10,00 ) sono in vendita presso il circuito VivaTicket. Una volta sulla piattaforma basta che gli utenti impostino la ricerca ATRIO DUOMO SALERNO per accedere immediatamente all’acquisto dei tagliandi. Di seguito la programmazione completa

