Doppio appuntamento per MusicAccanto, il progetto della Fondazione della Comunità Salernitana presieduta da Antonia Autuori, nato nel periodo post Covid e dedicato agli artisti del territorio che, più di altre categorie professionali, hanno profondamente pagato lo scotto della crisi sanitaria. Protagonista di due date settembrine sarà l'artista Enzo Gragnaniello che si esibirà il 14 settembre alle 20 presso gli spazi dell'Arena eventi della parrocchia San Gregorio VII di Battipaglia (con il sostegno della Bcc Campania centro), dove la Fondazione svolge attività di sostegno per combattere i disagi dell'età adolescenziale e il 16 settembre, sempre alle 20, all'Auditorium Michele Passannante di Sicignano degli Alburni.

Serata benefica

Il ricavato (www.postoriservato.it) sarà destinato al sostegno di attività culturali e, nello specifico, al Fondo per le attività giovanili, nell'ottica di quella che da sempre è la mission della Fondazione, incentrata sulla cultura del dono. Gragnaniello, durante la sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui quattro targhe Tenco come miglior album in dialetto. Ha composto musica per tantissimi artisti di primissimo piano, tra cui Andrea Bocelli, Mia Martini, Roberto Murolo, Ornella Vanoni, Adriano Celentano.