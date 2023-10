Indirizzo non disponibile

Continuano gli appuntamenti della rassegna MusicAccanto, progetto della Fondazione della Comunità Salernitana presieduta da Antonia Autuori, nato nel 2020 e dedicato agli artisti che, più di altre categorie professionali, hanno profondamente pagato lo scotto della crisi sanitaria. La direzione artistica è di Matteo Saggese, musicista salernitano di base a Londra, che da anni è impegnato a valorizzare il territorio dei Monti Alburni attraverso la musica e la cultura. Tanti gli artisti internazionali che si sono succeduti sul palco di Sicignano e il 7 ottobre sarà la volta di Geoff Westley in un concerto “raccontato”, tra musica e aneddoti, in cui ripercorre gran parte della sua carriera, passando dalla collaborazione con i Bee Gees, alle produzioni realizzate per Lucio Battisti, Claudio Baglioni e tanti altri.

Ricavato in beneficenza

Il ricavato andrà a sostegno del progetto CometaPark promosso dalla cooperativa sociale Capovolti. L’evento, presentato dalla giornalista Valeria Saggese, è realizzato con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Sicignano degli Alburni, in collaborazione con l’associazione LaCausaEffetto e grazie al sostegno degli sponsor: Genesis srl, Agriovo, Michele Autuori, Eurogas energia, Cogeco, Cartesar, CTI foodtech, Peach group, Rago, FG industria grafica, LaBaita, B&B Sapori e Saperi.

Le info utili

Il costo del biglietto è di €15 ed è possibile acquistarlo online su postoriservato.it o nei punti vendita indicati.

Info e contatti:

388 7383511

339 448 7097

39 309 571 52