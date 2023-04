Torna il grande jazz al MODO: sul palco Leo Aniceto con una band d'eccezione

Riprendono i concerti jazz al MODO di Salerno. Questa volta l'appuntamento con gli appassionati è di quelli irrinunciabili, ad esibirsi sul palcoscenico dello storico locale di viale Bandiera a Salerno, giovedì 27 Aprile, ci sarà un quartetto d'eccezione,quello del pianista Leo Aniceto.

Il concerto

Lo storico quartetto si arricchisce di 2 grandi talenti napoletani: Luigi Di Nunzio al sax alto e soprano e Luigi del Prete alla batteria.

Di Nunzio, enfant prodige e ora acclamato esecutore sulla scena internazionale è collaboratore del grande pianista Antonio Faraò ed è dotato di uno splendido suono, coinvolgente, unico. Luigi del Prete batterista di grande esperienza nonostante la giovane età è l'insostituibile drummer di Stefano di Battista ed ha suonato in tutto il mondo. Al basso il grande Dario Deidda, vera e propria star internazionale e riconosciuto dalla critica americana come il miglior bassista del mondo. Special guest Giovanni Amato alla tromba, anche lui artista celebrato dappertutto per il suo splendido suono e il fraseggio incomparabile.

Al pianoforte ci sarà Leo Aniceto, riconosciuto per la sua originale vena compositiva. Il concerto si snoderà completamente sulla sua scrittura. Echeggiano tra le sue note grandi come Evans, Jarrett e Hancock.

Direzione artistica Franco Tiano

Informazioni

Per informazioni e prenotazioni 327/7570477 MODO Club & Restaurant - Viale Antonio Bandiera Salerno.

Prenotazione obbligatoria, ticket 15 euro inclusa consumazione a scelta. Possibilità di cena con menù alla carta.