Marco Mengoni chiude il tour 2022 al PalaSele

Si chiuderà giovedì sera ad Eboli il Mengoni Live 2022, il tour di Marco Mengoni nei principali palazzetti che ha registrato il tutto esaurito collezionando 13 sold out. Ultima tappa al PalaSele per il viaggio musicale con cui Mengoni racconta i primi due capitoli di "Materia" – il progetto musicale in tre album iniziato con Materia (Terra) e proseguito con Materia (Pelle) uscito il 7 ottobre - e ripercorre 13 anni di carriera in cui ha conquistato 64 dischi di platino, totalizzato oltre 1,7 miliardi di stream audio/video e ha ricevuto il Golden Button di YouTube, il massimo riconoscimento per aver superato oltre 1 milione di iscritti al suo canale.

Il ritorno al PalaSele

Mengoni ritorna al PalaSele di Eboli a distanza di tre anni dall'ultimo concerto in terra salernitana. Il concerto al PalaSele, è a cura di Anni 60 produzioni, rappresenta l'unica tappa al sud Italia del tour 2022. Sul palco con Marco Mengoni, che ha curato anche gli arrangiamenti di tutti i brani, un gruppo di straordinari musicisti con la direzione di Giovanni Pallotti (anche basso, synth e programmazione): Peter Cornacchia (chitarre), Massimo Colagiovanni (chitarre), Davide Sollazzi (batteria, batterie elettroniche), Benjamin Ventura (pianoforte, piani elettrici, synth), Leo Di Angilla (percussioni, ritmiche elettroniche), Adam Rust (organo, synth), Moris Pradella (backing vocalist, direzione cori, chitarra acustica), Yvonne Park (backing vocalist), Elisabetta Ferrari (backing vocalist), Nicole di Gioacchino (backing vocalist).