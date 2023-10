Un concerto per evocare le suggestioni musicali del soggiorno napoletano di Picasso: sabato 7 ottobre la Congrega del Rosario di Praiano ospiterà “PicassoNapoli”, spettacolo organizzato nell’ambito dell’omonima mostra che vedrà le esibizioni di Flo e di Ernesto Nobili.

Il concerto

Accompagnato da Gianmarco Volpe alla chitarra, Ernesto Nobili aprirà la serata con un set dedicato alla rielaborazione in chiave strumentale di alcuni brani del repertorio napoletano degli anni ’10, richiamando la celebre cartolina inviata da Picasso a Cocteau il 21 aprile 1917 in cui, appunto, il grande pittore scriveva di aver cantato “canzoni napoletane” durante un pranzo. Il chitarrista e produttore proporrà le sue versioni di Guapparia, Reginella, Tu ca nun chiagne e l’inedito PicassoNapoli, composto per l’occasione. Unica eccezione alla declinazione strumentale sarà Funtana all’ombra, affidata alla voce di Cristina Cafiero.

A concludere lo spettacolo l’esibizione di Flo, per l’occasione interamente dedicata alla canzone napoletana. La cantautrice omaggerà E.A. Mario con la sua interpretazione di Presentimento, che nel 2014 la impose come elegante interprete della tradizione musicale partenopea. In scaletta anche ‘O festino, Era de Maggio, nonché alcune tra le sue composizioni più amate come Fosse capace, Accussì e Furtunata, che hanno fatto di questa artista una delle penne più raffinate e originali della nuova canzone d’autore partenopea.



Il concerto PicassoNapoli avrà inizio alle ore 19.30 con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.