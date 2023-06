Musica, al Piccolo Teatro del Giullare Ra di Spina live con "Rito vocale elettronico"

Ra di Spina live al Piccolo Teatro del Giullare con "Rito vocale elettronico". L'appuntamento è per domenica 11 giugno alle 20.30.

Il concerto

Ra di spina è un progetto sulle voci di Laura Cuomo, cantante e ricercatrice vocale. Esso si fonda sulla rielaborazione di canti della tradizione popolare d'Italia per trio vocale e loop station. Insieme a lei Francesco Luongo, Alexsandra Ida Mauro,Gianluca Pompilio.

Il live vede tre voci, sostenute da loop station, elettronica e chitarra, in un viaggio nelle musiche del Sud, dalla Campania alla Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria. Si omaggeranno cantori come Antonio Infantino, la scuola carpinese, Matteo Salvatore, voci antiche e moderne, che hanno mantenuto viva la tradizione dandone testimonianza attraverso il loro canto.