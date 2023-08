Sapri Jazz, Bosso e Mazzariello omaggiano Pino Daniele

Domenica 6 agosto, ore 22, la tredicesima edizione del Sapri Jazz ospita il duo formato da Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello. Il duo, tromba e pianoforte, presenta al pubblico “Il Cielo è Pieno di Stelle”, un omaggio in musica a Pino Daniele.

Il concerto

Il “tandem” dei due musicisti ripercorre le diverse traiettorie musicali di Pino Daniele, cercando di restituire un ritratto inedito del cantautore napoletano, puntato soprattutto sulla musica. "La musica e la poetica di Pino Daniele - afferma Fabrizio Bosso - hanno influenzato generazioni di musicisti, me compreso. Nelle sue melodie non c’è mai una nota fuori posto e non c’è solo il blues, il rock o il funky ma anche tantissimo jazz. Tutti abbiamo cantato Pino Daniele nella nostra vita". Il repertorio abbraccia un’ampia rosa di brani, dall’immancabile “Napule è” (77’) alla trascinante “Je so’ pazzo” (’79), la magia di “Quanno chiove” (1980); ma anche le più recenti “Quando” (1992) e le due perle del 1993 “Allora sì” e “Sicily”, quest’ultima registrata all’epoca con il jazzista americano Chick Corea, autore della musica alla quale Pino Daniele aggiunse un testo da brividi.