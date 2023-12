Sfera Ebbasta in concerto nel salernitano: è corsa per accaparrarsi gli ultimi biglietti disponibili

Prezzo non disponibile

Tutto pronto al Velia Beach Club di Casal Velino Marina per il concerto di Sfera Ebbasta. Giovedì 21 dicembre, il rapper primo in tutte le classifiche italiane e il cantante più ascoltato degli ultimi 10 anni su Spotify sarà nel Cilento per un concerto imperdibile.

L’evento si terrà nella massima sicurezza, in un’area allestita ad hoc di oltre 2 mila metri quadri. I cancelli si apriranno alle 22.00. Il programma della serata prevede una line up di dj e vocalist e l’esibizione della guest star in un dj-set atteso da tutti. Ci sono prenotazioni da ogni angolo del Sud Italia.

Gli ultimi biglietti sono ancora disponibili, altrimenti, poi, sarà comunque possibile accedere all’evento ma con l’acquisto del ticket al botteghino ad un prezzo leggermente maggiorato. I biglietti si possono acquistare anche online al seguente link:

Biglietti Sfera Ebbasta Casal Velino