Tananai in concerto al Meeting del Mare a Marina di Camerota

Tappa salernitana per Tananai, che venerdì 22 luglio sarà in concerto alla 26esima edizione del Meeting del Mare. Il cantautore apre proprio in provincia di Salerno il suo tour estivo che lo porterà a girare la Penisola.

L'ultimo singolo

Tananai porterà sul palco le sue hit più famose come "Baby Goodman" e "Sesso Occasionale", presentata all'ultimo festival di Sanremo. Lo scorso 1 luglio, inoltre, il giovane cantautore ha pubblicato il nuovo brano: "Pasta". Per Tananai parlano i numeri raggiunti negli ultimi tre mesi: in cima a tutte le classifiche radiofoniche, di streaming e vendita, disco di platino per “Sesso Occasionale”, doppio disco di platino con “Baby Goddamn” e per tre mesi in top10 su Spotify Italia e Fimi".