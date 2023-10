Cilento Festival, nuovo appuntamento con il tenore Francesco Formicola

Continuano gli appuntamenti della terza edizione del “Cilento festival – Pollica” che si tiene negli spazi del Teatro Sala Keys. La manifestazione è dedicata ad Angelo Vassallo a tredici anni dal suo omicidio. Tanti gli incontri di qualità che animeranno il cartellone pensato dal fondatore e direttore artistico Girolamo Marzano.

Il 12 ottobre spazio a “Nuovo concerto per voci single” con la voce recitante di Girolamo Marzano e il tenore Francesco Formicola. In palcoscenico due uomini e una donna con alle spalle una piccola orchestra. Un tenore una cantante e un’attrice cantante. Insieme costruiscono un percorso drammaturgico/musicale che comprende poesie, arie d’opera, monologhi. Una sorta di teatro canzone legato da un file rouge che è il teatro e le sue più svariate componenti: prosa musica e canzoni. Da Brecht a Eduardo, da Viviani a Karl Valentin, con le canzoni tratte da spettacoli di questi ed altri autori. “E’ un format che abbiamo creato lo scorso anno nella seconda edizione del festival e che, mutando i contenuti, ripetiamo in questa occasione, contando di farne uno ogni anno – anticipa Marzano – Quest’anno la nuova edizione vedrà la luce nella appena restaurata Cappella di S. Marco che affaccia sul porto ed era la prima chiesa che dal ‘600 in poi accoglieva i pescatori al ritorno dal lavoro”.