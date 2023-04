Suggestivo concerto a lume di candela con exclusive apericena al GAM di Salerno. Le emozionanti melodie del maestro Ennio Morricone , la magia delle candele e gli eccellenti finger food dell’Exclusive catering ti trasporteranno in una dimensione multisensoriale. L’appuntamento è per sabato 13 maggio 2023 ore 21.00 nella Galleria d’Arte Moderna a Corso Garibaldi n.28 a Salerno. Il noto pianista Lucio Grimaldi che si è esibito in prestigiose sale da concerto in Italia e nel mondo interpreterà le più importanti e famose colonne sonore del Maestro Ennio Morricone Giù la testa. C’era una volta il west, Il buono il brutto e il cattivo, Metti una sera a cena, La piovra, Per un pugno di dollari, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Nuovo cinema paradiso, C’era una volta in America, La leggenda del pianista sull’oceano , The Mission etc etc Il pubblico sarà immerso in un’atmosfera unica grazie alle sonorità polifoniche del pianoforte e alla luce delle candele. Dopo il concerto spazio alle prelibatezze dell’Exclusive catering una realtà consolidata nel panorama dell’ Italian food Si potrà degustare Salmone marinato con cremoso di patate e lime Tartare di tonno con riduzione di soia e pasta kataifi. Tagliatelle di seppia cruda regola e arancia candita . Capresina con mozzarella di bufala e acciughe fior del cappero e origano, Parmigiana scomposta (Crema di melenzane ,coulisse di pomodoro ciliegina e basilico) Strudel di scarola e provola affumicata. NON mancare a questo evento unico. Il biglietto di € 35.00 + commissioni può essere prenotato telefonando al 3479271097 oppure può essere acquistato su postoriservato.it . I posti sono limitati