La grande musica a Ravello: tutto pronto per il concerto dell'Epifania

Dopo lo straordinario successo, in diretta streaming, del concerto di Capodanno, Ravello indossa l'abito più bello per l'ultimo atto delle festività: è tutto pronto per il concerto dell'Epifania.

Il programma

Il terzo concerto, quello dell’Epifania, (in diretta streaming mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 17.30) avrà protagonista un’altra realtà campana che si sta affermando nel panorama musicale nazionale: l’Orchestra Filarmonica di Benevento OFB che, tenuta a battesimo da Sir Antonio Pappano, proprio recentemente ha nominato sua direttrice artistica quella che senza dubbio è oggi la figura più in vista tra le nuove leve del concertismo italiano, cioè la pianista Beatrice Rana. Musicista oramai decisamente affermata a livello internazionale, la Rana, diretta da Fabio Biondi, eseguirà il Concerto per pianoforte in Mi bemolle maggiore, K 271. Nel programma, tutto mozartiano, anche l’Ouverture tratta da Lucio Silla e la Sinfonia n. 36 in Do maggiore K 425 “Linz”.

Info utili

I concerti saranno visibili sul sito www.ravellofestival.com, sulle pagine social della Fondazione Ravello e sul portale cultura.regione.campania.it.