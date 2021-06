Agosto live a Paestum: arrivano Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia

Grandi show all’ombra dei Templi di Paestum, in quest'estate: lo scenario naturale storico più suggestivo della Campania, con i maestosi Hera (Basilica) e Nettuno, farà da sfondo al ritorno sui palchi live dei più amati big della scena italiana. Due appuntamenti da non perdere a cura di Anni 60 produzioni nella ritrovata location dell’Arena dei Templi (ribattezzata Clouds, sede del MaCo Festival).

L'appuntamento con Ranieri

Sabato 14 agosto si torna a sognare con l’artista più amato e acclamato della scena italiana Massimo Ranieri in “Sogno e son desto”, versione rinnovata del suo applauditissimo show. Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno spettacolo unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente. Nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese. Lo spettacolo sarà anche l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di “QUI E ADESSO” il nuovo disco di Massimo Ranieri uscito lo scorso novembre che raccoglie brani inediti e non, rendendo finalmente onore ad alcune perle pubblicate negli anni ’70 dall’artista, incluso l’emozionante singolo “Mia ragione” presentato a Sanremo 2020 e che ha anticipato l’uscita dell’album, prodotto e arrangiato da Gino Vannelli. Ad accompagnarlo l’Orchestra formata da Flavio Mazzocchi (pianoforte), Andrea Pistilli (chitarra), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Donato Sensini (fiati).

Il concerto con la Mannoia

Giovedì 19 agosto Fiorella Mannoia farà tappa nell’Area Archeologica di Capaccio Paestum con il “PADRONI DI NIENTE TOUR” (prodotto e organizzato da Friends&Partners) che la vedrà protagonista quest’estate sui palchi delle principali venue all’aperto di tutta Italia. Accompagnata dalla sua band, Fiorella interpreterà live i brani del suo ultimo album di inediti “Padroni di niente” e le canzoni più amate del suo repertorio. Uscito lo scorso novembre, l’ultimo album di inediti di Fiorella, “PADRONI DI NIENTE” (https://smi.lnk.to/PadroniDiNiente), è figlio di un periodo storico ben preciso, di pensieri e riflessioni scaturiti da un evento eccezionale e fuori da ogni previsione, evento che nessuno avrebbe mai pensato o immaginato di poter vivere. Così, Fiorella, attraverso le canzoni che canta e le storie che racconta, pone l’attenzione sull’uomo e sulla nostra “umanità”, quella da cui bisognerebbe ripartire per non ritrovarci, appunto, “Padroni di niente”. Attualmente è in radio “La gente parla”, il nuovo singolo estratto dall’album: la canzone, scritta da Amara e Simone Cristicchi, è una fotografia dei tempi attuali, un manifesto che immortala la frequente abitudine di molta gente di giudicare e criticare, sempre e comunque.

Le informazioni

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30 e saranno organizzati nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti atti a contrastare la pandemia da Covid-19. Tutti i posti venduti saranno numerati e terranno conto della distanza interpersonale. I biglietti saranno a breve disponibili in prevendita su Ticketone.it, Go2.it e le prevendite fisiche. Per maggiori informazioni: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.