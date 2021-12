Luci e magia: è tutto pronto per il concerto di Natale in Duomo

Dopo un forzato anno di stop per la musica dal vivo, torna il consueto Concerto di Natale del Coro dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Sabato 11 dicembre, alle ore 20.30 nella splendida cornice della Cattedrale dei “Santi Matteo e Gregorio” di Salerno, la corale diocesana, curata dal direttore Remo Grimaldi, condividerà la gioia dell’attesa con coloro i quali desidereranno rendersi partecipi del messaggio di speranza dell’Avvento.

Il programma



Ritorno d’eccezione, in questo anno che rappresenta il decimo anno di vita per la realtà diocesana, che vedrà la partecipazione oltre che dell’Orchestra Filarmonica Campana anche dei solisti del coro della Diocesi di Roma, Mariangela Topa e Danilo Defant. L’evento vedrà la consueta conduzione di Concita De Luca. Non solo canti tipici della tradizione natalizia popolare ma inni più strettamente legati alla Parola e alla riflessione. In questo 2021, oltre che il decennale del Coro dell’Arcidiocesi di Salerno, ci troviamo a ricordare anche il settecentenario dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri. Il canto d’apertura, infatti, omaggerà l’opera dell’artista. Sulla scia degli altri eventi che si terranno nelle Cattedrale di Salerno, anche il Concerto di Natale avrà come tema “La vita è l’arte dell’incontro” (V. De Morales), entrando di fatto a far parte di un ciclo di incontri, concerti, rassegne e spettacoli che rendono la vita incontro. Anche quest’anno il Concerto di Natale prende vita grazie alla fiducia di chi cammina assiduamente al fianco della corale e di chi crede nell’arte e nella preghiera. Main sponsor dell’evento saranno C.U.S.L., Banco Alimentare e Fondazione Banco di Napoli; ma ancora, l’evento patrocinerà del sostegno di Hotel Royal, Curcio Viaggi, Gruppo Iovine e di ADVD Visual Designer. Anche per quest’anno si consolida la decennale collaborazione con Telediocesi Salerno. Il concerto sarà trasmesso in diretta al canale 73 del Digitale Terrestre e in diretta streaming su Youtube al canale TDS Television.

Info utili

L'ingresso sarà consentito dalle ore 19.30 fino ad esaurimento posti, previa esibizione del Green pass rafforzato.

L’accoglienza in Cattedrale e la permanenza per l’ascolto del concerto saranno regolamentati secondo normativa vigente legata all’Emergenza Sanitaria Covid-19.