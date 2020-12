La grande musica a Ravello in diretta social: si comincia con il concerto di Capodanno

Il concerto per il nuovo anno a Ravello (in diretta streaming alle ore 17.30 di sabato 2 gennaio 2021) come da tradizione sarà lirico/sinfonico con l’Orchestra Filarmonica del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno diretta dalla bacchetta di Jordi Bernàcer. Il Maestro torna a Ravello dopo il successo del Concerto all’alba dello scorso 11 agosto. Con lui, all’Auditorium Niemeyer, due dei più affermati cantanti d’opera di oggi: Rosa Feola e Saimir Pirgu. Gli artisti saranno affiancati dal soprano Daniela Cappiello e dal baritono Sergio Vitale. Saranno eseguite musiche tratte dalla Carmen di Bizet, dall’Eugene Onegin di Tschaikovski, da La bohème e Gianni Schicchi di Puccini e dalla Vedova Allegra di Lehar.

Epifania

Il terzo concerto, quello dell’Epifania, (in diretta streaming mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 17.30) avrà protagonista un’altra delle realtà campane che si sta affermando nel panorama musicale nazionale: l’ Orchestra Filarmonica di Benevento OFB che, tenuta a battesimo da Sir Antonio Pappano, proprio recentemente ha nominato sua direttrice artistica quella che senza dubbio è oggi la figura più in vista tra le nuove leve del concertismo italiano la pianista Beatrice Rana. Musicista oramai decisamente affermata ai massimi livelli internazionali, la Rana, diretta da Fabio Biondi, eseguirà il Concerto per pianoforte in Mi bemolle maggiore, K 271. Nel programma, tutto mozartiano, anche l’Ouverture tratta da Lucio Silla e la Sinfonia n. 36 in Do maggiore K 425 “Linz”.

Info utili

I concerti saranno visibili sul sito www.ravellofestival.com, sulle pagine social della Fondazione Ravello e sul portale cultura.regione.campania.it.