Cetara, Annarita Caramico presenta "E’ Malacqua”

Lunedì 7 agosto alle ore 20 nella piazzetta Grotta di Cetara si terrà la presentazione del romanzo “E’ Malacqua” di Annarita Caramico, edito dalla Saggese editori. L’iniziativa rientra nella rassegna “In…cultura. Leggere sotto l’ombrellone”. Alla presentazione, oltre l’autrice, prenderanno parte il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica e il consigliere comunale delegato alla cultura, Cinzia Forcellino. L’evento sarà moderato dal giornalista Andrea Bignardi.

Il libro

“Agata, Allegra, Alice e Anna, rispettivamente nonna, madre, zia e nipote, sono quattro donne unite dallo stesso sangue e da una vecchia maledizione dei primi del Novecento. Dagli anni Sessanta a Salerno alla Torino dei giorni nostri, ad accomunarle è l’impossibilità di vivere appieno la loro vita e l’amore. Agata ha sedici anni ed è di buona famiglia. Si innamora, ricambiata, del bagnino dello stabilimento che frequenta, ma la sorella e le pressioni sociali la portano a rinunciare al suo sogno di adolescente. Lo stesso capita a sua figlia Allegra: conosce e si innamora di Carlo, un musicista squattrinato. Al contrario della madre e nonostante la sua opposizione, Allegra lotta per i suoi sentimenti. Alice è la studiosa della famiglia e pare non interessarsi all’amore fino a quando, durante il dottorato, non si invaghisce di un uomo sposato. Anna vive da freelance a Torino, dove per caso incontra Edoardo su un tram. Le cose tra loro sembrano andare bene, ma è ancora tormentata dal ricordo del suo ex, Daniele. Quattro storie di passioni e rinunce, saggezza e coraggio, legate a doppio filo da un destino che si trasmette di madre in figlia. Che sia davvero colpa della maledizione?”