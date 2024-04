Cantina & Cultura, martedì 16 appuntamento con Antonio Monizzi

Continua anche per il mese di aprile Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del territorio.

L'appuntamento



Martedì 16 aprile, aperitivo con Antonio Monizzi. “Lo storytelling e la comunicazione strategica”. In dialogo con Rosita Sosto Archimio. “Mi chiamo Monizzi, Antonio Monizzi – dice - come insegna il manuale del perfetto James Bond, soprattutto per prendermi in giro. Anni fa, leggendo Dale Carnagie Come trattare gli altri e farseli amici, ho capito che nella vita volevo occuparmi di comunicazione & relazioni efficaci. Dopo quasi 20 anni passati come manager nel mondo della Gdo, tra Carrefour e Leroy Merlin, e altrettanti da coach e formatore, oggi, la mia missione è aiutare persone, professionisti e imprese a raccontarsi attraverso l’utilizzo consapevole di storytelling e public speaking. Il fatto è che amo davvero raccontare storie e altrettanto mi piace raccontare le persone che ne sono protagoniste, con i loro sogni, le loro aspirazioni e le sfide che hanno affrontato, sia quelle che hanno perso che quelle che hanno vinto. Da tutto questo è nato un progetto che porto avanti da qualche anno: @ntonio Monizzi racconta un format in onda su Facebook e Youtube, in cui metto in evidenza le storie che mi catturano, chiacchierando con i loro protagonisti”.